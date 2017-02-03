Россиянки победили американок в стартовом матче на этапе Мировой серии по регби-7

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 обыграла команду США в стартовом матче второго этапа Мировой серии, который проходит в Сиднее. Встреча завершилась со счетом 19:10 (5:5).

В составе сборной России две попытки на счету Алены Михальцовой, еще одну попытку реализовала Елена Здрокова. В следующем матче команда Андрея Кузина сыграет против сборной Испании. В заключительной игре группового турнира россиянки встретятся с командой Англии.

Россия - @USASevensRugby - 19:10 (5:5). В 07.34 играем с @ferugby. #Sydney7s pic.twitter.com/74DTPLAwtw — Russian Rugby (@RugbyRussia) 3 февраля 2017 г.

На первом этапе Мировой серии, который прошел 1-2 декабря в ОАЭ, россиянки заняли третье место. Команда Новой Зеландии стала первой, Австралии - второй.

Всего в женской Мировой серии сезона-2016/17 пройдет шесть этапов. Третий этап состоится в США (1-5 марта), четвертый - в Японии (22-23 апреля), пятый - в Канаде (27-28 мая), шестой - во Франции (24-25 июня).