Россиянки победили американок в стартовом матче на этапе Мировой серии по регби-7

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 обыграла команду США в стартовом матче второго этапа Мировой серии, который проходит в Сиднее. Встреча завершилась со счетом 19:10 (5:5).
В составе сборной России две попытки на счету Алены Михальцовой, еще одну попытку реализовала Елена Здрокова. В следующем матче команда Андрея Кузина сыграет против сборной Испании. В заключительной игре группового турнира россиянки встретятся с командой Англии.
Россия - @USASevensRugby - 19:10 (5:5). В 07.34 играем с @ferugby. #Sydney7s pic.twitter.com/74DTPLAwtw— Russian Rugby (@RugbyRussia) 3 февраля 2017 г.
На первом этапе Мировой серии, который прошел 1-2 декабря в ОАЭ, россиянки заняли третье место. Команда Новой Зеландии стала первой, Австралии - второй.
Всего в женской Мировой серии сезона-2016/17 пройдет шесть этапов. Третий этап состоится в США (1-5 марта), четвертый - в Японии (22-23 апреля), пятый - в Канаде (27-28 мая), шестой - во Франции (24-25 июня).