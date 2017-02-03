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Россиянки победили американок в стартовом матче на этапе Мировой серии по регби-7

Спорт
3 февраля, 5:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Встреча второго этапа Мировой серии в Сиднее завершилась со счетом 19:10 в пользу команды Андрея Кузина
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Регбистки сборной России Алена Михальцова, Дарья Лушина, Мария Шемчук, Екатерина Воронцова, Марина Кукина и Арина Быстрова (слева направо)

Регбистки сборной России Алена Михальцова, Дарья Лушина, Мария Шемчук, Екатерина Воронцова, Марина Кукина и Арина Быстрова (слева направо)

© Мария Андерсон/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 обыграла команду США в стартовом матче второго этапа Мировой серии, который проходит в Сиднее. Встреча завершилась со счетом 19:10 (5:5).

В составе сборной России две попытки на счету Алены Михальцовой, еще одну попытку реализовала Елена Здрокова. В следующем матче команда Андрея Кузина сыграет против сборной Испании. В заключительной игре группового турнира россиянки встретятся с командой Англии.

На первом этапе Мировой серии, который прошел 1-2 декабря в ОАЭ, россиянки заняли третье место. Команда Новой Зеландии стала первой, Австралии - второй.

Всего в женской Мировой серии сезона-2016/17 пройдет шесть этапов. Третий этап состоится в США (1-5 марта), четвертый - в Японии (22-23 апреля), пятый - в Канаде (27-28 мая), шестой - во Франции (24-25 июня).

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