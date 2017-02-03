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Дебютный гол Нестерова не спас "Монреаль" от проигрыша "Филадельфии" в НХЛ

Спорт
3 февраля, 5:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
"Филадельфия" победила канадский клуб на своей площадке со счетом 3:1
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Голкипер "Монреаля" Кэри Прайс

Голкипер "Монреаля" Кэри Прайс

© AP Photo/Tom Mihalek

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Филадельфия" на своей площадке обыграла "Монреаль" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник Никита Нестеров забросил свою первую шайбу в составе канадского клуба.

Нестеров открыл счет в матче, отличившись на 5-й минуте. В составе "Филадельфии" шайбы забросили Клод Жиру (38-я минута), Мэтт Рид (44) и Шон Кутюрье (60). После игры Нестеров был признан третьей звездой встречи, Жиру - второй, Рид - первой.

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Нестеров сыграл в матче 14 минут 20 секунд, успев нанести два броска, провести один силовой прием и заблокировать один бросок соперников. Другие российские легионеры "Монреаля" Александр Радулов (19 минут на площадке, один бросок, два силовых приема), Андрей Марков (18 минут 26 секунд, один заблокированный бросок) и Алексей Емелин (20 минут 10 секунд, два броска, один силовой прием) не смогли отличиться результативными действиями.

Также не набрали очки и российские игроки "Филадельфии". Защитник Иван Проворов стал самым играющим хоккеистом в матче, он провел на льду 24 минуты и 43 секунды, успев нанести три броска. Форвард Роман Любимов сыграл лишь 10 минут и 15 секунд и заблокировал один броско хоккеистов "Монреаля".

"Монреаль" занимает четвертое место в Восточной конференцию, имея в активе 67 очков после 52 игр. "Филадельфия" поднялась на восьмую строчке в турнирной таблице на Востоке, набрав 58 очков в 52 играх. В следующем матче 4 февраля "Монреаль" дома встретится с "Вашингтоном", а "Филадельфия" также на своей площадке сыграет против "Лос- Анджелеса".

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