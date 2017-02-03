"Тампа" уступила "Оттаве" в матче НХЛ, Василевский пропустил четыре шайбы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Клуб "Тампа-Бэй" проиграл "Оттаве" со счетом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился результативной передачей, а голкипер Андрей Василевский отразил 25 из 29 бросков.

В составе "Оттавы" голы забили Марк Стоун (27-я и 50-я минуты), Кайл Туррис (32), Майк Хоффман (43) и Крис Келли (60). У "Тампы" отличились Тайлер Джонсон (24) с передачи Кучерова и Брэйден Поинт (48).

Кучеров отдал 26-ю голевую передачу в сезоне, набрав 45-й балл за результативность (19+26) в 45 матчах текущего чемпионата. Владислав Наместников не смог набрать результативные очки за 15 минут и 21 секунду на площадке. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 25 из 29 бросков по воротам. 22-летний вратарь потерпел 15-е поражение (3 - в овертайме) в 26 матчах текущего сезона.

"Тампа-Бэй" занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 50 очков после 52 матчей. "Оттава" идет шестой на Востоке, набрав 60 очков после 49 игр. В следующем матче 4 февраля "Тампа-Бэй" дома сыграет против "Анахайма", в тот же день "Оттава" на выезде встретится с "Баффало".