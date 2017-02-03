Марло стал 17-м игроком в истории НХЛ, забросившим 500 шайб в составе одного клуба

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Канадский нападающий клуба "Сан-Хосе" Патрик Марло в ночь на пятницу забросил свою 500-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и стал 45-м игроком в истории, достигшим данной отметки, а также 17-м игроком, которому удалось забить 500 голов в составе одной команды.
В гостевом матче против "Ванкувера" 37-летний Марло открыл счет на 10-й минуте, отличившись с передач Джо Павелски и Брента Бернса. Марло забросил 19-ю шайбу в сезоне и набрал 28-й балл за результативность (19+9) по системе "гол+пас" в 52 матчах текущего чемпионата.
После первого периода счет в матче между "Ванкувером" и "Сан-Хосе" в пользу гостей - 2:0.
Для Марло этот матч стал 1463-м в регулярных чемпионатах НХЛ, он забросил юбилейную, 500-ю шайбу и стал 45-м игроком в истории, достигшим данной отметки. Всего же на его счету теперь 1064 очка (500+564) в регулярных чемпионатах. Кроме того, Марло стал также 17-м игроком в истории лиги, которому удалось сделать это, выступая за один клуб.
Пресс-служба лиги в сети микроблогов Twitter опубликовала видео заброшенной канадцем шайбы.
Beauty feeds from the @SanJoseSharks helped Patrick Marleau notch career goal #500.— NHL (@NHL) 3 февраля 2017 г.
Welcome to the club. #SJSvsVAN pic.twitter.com/j6FjudDk8L
Марло был выбран "Сан-Хосе" под общим вторым номером на драфте новичков 1997 года. В составе сборной Канады хоккеист становился чемпионом мира 2003 года, двукратным победителем Олимпийских игр (2010, 2014), а также обладателем Кубка мира 2004 года.