Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шайба Панарина принесла "Чикаго" победу над "Аризоной" в матче НХЛ

Спорт
3 февраля, 7:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
25-летний российский нападающий в 10-й раз в карьере забросил победную шайбу в матчах регулярных чемпионатов
Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты "Чикаго" Артем Анисимов, Артемий Панарин и Патрик Кейн (слева направо)

Хоккеисты "Чикаго" Артем Анисимов, Артемий Панарин и Патрик Кейн (слева направо)

© AP Photo/Gene J. Puskar

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Чикаго" победил "Аризону" со счетом 4:3 в гостевом поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард "Чикаго" Артемий Панарин забросил 18-ю шайбу в сезоне.

Смотрите также
Патрик Марло
Марло стал 17-м игроком в истории НХЛ, забросившим 500 шайб в составе одного клуба

Российский форвард забросил победную шайбу на 46-й минуте матча с передач Артема Анисимова и Патрика Кейна. В составе "Чикаго" также отличились Кейн (9-я минута), Райан Хартман (10) и Мариан Госса (15), которому ассистировал Панарин. У "Аризоны" голы забили Оливер Экман-Ларссон (22), Кристиан Дворак (35) и Брендан Перлини (36).

Для Панарина этот гол стал 18-м в текущем чемпионате, теперь на его счету 46 очков (18 шайб + 28 передач) в 53 матчах сезона-2016/17. Кроме того, он в десятый раз в карьере забросил победную шайбу. Другой российский нападающий "Чикаго" Анисимов отметился голевой передачей и набрал 35-й (18+17) балл за результативность в 49 матчах сезона.

Гол Панарина в матче против "Аризоны".

Российский форвард "Аризоны" Александр Бурмистров не смог набрать результативные баллы за 17 минут 56 секунд на площадке, успев нанести два броска и провести один силовой прием.

Благодаря победе "Чикаго" поднялся на второе место в Западной конференции, набрав 67 очков в 53 матчах. "Аризона" занимает 13-е место в турнирной таблице на Западе, имея в активе 38 очков после 50 игр. В следующем матче 4 февраля "Чикаго" на выезде встретится с "Далласом", в тот же день "Аризона" также в гостях сыграет против "Сан- Хосе".

В параллельных матчах "Нэшвилл" дома победил "Эдмонтон" со счетом 2:0, "Даллас" на своей площадке уступил "Виннипегу" - 3:4.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
2
Чуркин заметил ощутимую смену тона в первом же выступлении нового постпреда США при ООН
3
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали использование танков в районе Авдеевки
4
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
5
Эсминец США Porter вновь вошел в Черное море
6
Путин освободил от должностей 17 генералов силовых ведомств
7
"Известия": WikiLeaks нашла "интересную информацию" о Макроне в переписке Клинтон
Темы дня
Реклама