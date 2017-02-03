Шайба Панарина принесла "Чикаго" победу над "Аризоной" в матче НХЛ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Чикаго" победил "Аризону" со счетом 4:3 в гостевом поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард "Чикаго" Артемий Панарин забросил 18-ю шайбу в сезоне.

Российский форвард забросил победную шайбу на 46-й минуте матча с передач Артема Анисимова и Патрика Кейна. В составе "Чикаго" также отличились Кейн (9-я минута), Райан Хартман (10) и Мариан Госса (15), которому ассистировал Панарин. У "Аризоны" голы забили Оливер Экман-Ларссон (22), Кристиан Дворак (35) и Брендан Перлини (36).

Для Панарина этот гол стал 18-м в текущем чемпионате, теперь на его счету 46 очков (18 шайб + 28 передач) в 53 матчах сезона-2016/17. Кроме того, он в десятый раз в карьере забросил победную шайбу. Другой российский нападающий "Чикаго" Анисимов отметился голевой передачей и набрал 35-й (18+17) балл за результативность в 49 матчах сезона.

Гол Панарина в матче против "Аризоны".

Wonder bread pic.twitter.com/9Ldn7wY6P6 — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 3 февраля 2017 г.

Российский форвард "Аризоны" Александр Бурмистров не смог набрать результативные баллы за 17 минут 56 секунд на площадке, успев нанести два броска и провести один силовой прием.

Благодаря победе "Чикаго" поднялся на второе место в Западной конференции, набрав 67 очков в 53 матчах. "Аризона" занимает 13-е место в турнирной таблице на Западе, имея в активе 38 очков после 50 игр. В следующем матче 4 февраля "Чикаго" на выезде встретится с "Далласом", в тот же день "Аризона" также в гостях сыграет против "Сан- Хосе".

В параллельных матчах "Нэшвилл" дома победил "Эдмонтон" со счетом 2:0, "Даллас" на своей площадке уступил "Виннипегу" - 3:4.