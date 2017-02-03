Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" выиграть у "Торонто" в матче НХЛ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Сент-Луис" выиграл у "Торонто" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Александр Стин (18-я минута), Петер Штястны (27, 53), Владимир Тарасенко (28) и Колтон Парайко (32). У проигравших гол на свой счет записал Митчелл Марнер (15).

Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда Тарасенко 50 очков (23 шайбы + 27 передач) в 50 встречах.

"Торонто" занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 55 очков после 49 матчей. "Сент-Луис" идет на восьмой позиции на Западе с 55 очками после 51 игры.

В другом матче игрового дня "Чикаго" в гостях оказался сильнее "Аризоны" со счетом 4:3.