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Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" выиграть у "Торонто" в матче НХЛ

Спорт
3 февраля, 8:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Российский форвард набрал 50-е очко в текущем сезоне
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Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

© AP Photo/Jeff Roberson

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Сент-Луис" выиграл у "Торонто" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Шайбы в составе победителей забросили Александр Стин (18-я минута), Петер Штястны (27, 53), Владимир Тарасенко (28) и Колтон Парайко (32). У проигравших гол на свой счет записал Митчелл Марнер (15).

Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда Тарасенко 50 очков (23 шайбы + 27 передач) в 50 встречах.

"Торонто" занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 55 очков после 49 матчей. "Сент-Луис" идет на восьмой позиции на Западе с 55 очками после 51 игры.

В другом матче игрового дня "Чикаго" в гостях оказался сильнее "Аризоны" со счетом 4:3.

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