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Передача Трямкина не помогла "Ванкуверу" обыграть "Сан-Хосе"

Спорт
3 февраля, 8:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Шаркс"
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Сан-Хосе" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Марло (10-я минута), Крис Тьерни (16, 55) и Брент Бернс (41). У проигравших отличился Филип Ларсен (47).

Марло забросил 500-ю шайбу в карьере и стал 45-м игроком в истории НХЛ, достигшим данной отметки, и 17-м, сделавшим это в составе одного клуба. За "Ванкувер" результативной передачей отметился российский защитник Никита Трямкин. Эта передача стала для него пятой в нынешнем сезоне.

В турнирной таблице Западной конференции "Сан-Хосе" занимает второе место, набрав в 52 матчах 68 очков, "Ванкувер" с 52 очками после 51 игры идет 11-м.

В следующем матче "Сан-Хосе" на своем льду примет "Аризону", "Ванкувер" также дома сыграет с "Миннесотой". Обе встречи пройдут 5 февраля.

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