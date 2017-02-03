Российские керлингистки победили команду Китая на Универсиаде-2017

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки победили команду Китая со счетом 8:7 на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
В составе сборной России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Мария Дуюнова. На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф.
После семи игр сборная России делит второе место с командами Канады и Швейцарии, одержав пять побед.
В следующем матче в пятницу россиянки встретятся со сборной Германии.
Турнир по керлингу завершится 7 февраля.