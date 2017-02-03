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Российские керлингистки победили команду Китая на Универсиаде-2017

Спорт
3 февраля, 8:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Встреча закончилась со счетом 8:7
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Женская сборная России по керлингу на Универсиаде

Женская сборная России по керлингу на Универсиаде

© almaty2017.com

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки победили команду Китая со счетом 8:7 на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

В составе сборной России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Мария Дуюнова. На первом этапе соревнований команды играют круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф.

После семи игр сборная России делит второе место с командами Канады и Швейцарии, одержав пять побед.

В следующем матче в пятницу россиянки встретятся со сборной Германии.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.

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