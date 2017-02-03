Универсиада в Алма-Ате стала первой, где WADA проводит внесоревновательный допинг-контроль

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АЛМА-АТА, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведет активную работу на зимней Универсиаде в Алма-Ате. Как сообщил ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, Всемирные студенческие игры в Казахстане стали первыми, где ВАДА решило проводить внесоревновательный допинг-контроль.
"Всемирное антидопинговое агентство усиливает борьбу с допингом, - заметил Сейранов. - Международная федерация студенческого спорта подписала с ВАДА антидопинговое соглашение, сейчас идет очень тесное сотрудничество в этом направлении".
"Универсиада в Алма-Ате стала первой, где WADA проводит внесоревновательный контроль. К нашей биатлонистке Ларисе Куклиной допинговые офицеры пришли в 8 утра в первый день после прибытия в Казахстан. Раньше допинг-контроль проходили только победитель и еще один спортсмен по жребию", - сообщил собеседник агентства.
Универсиада в Алма-Ате завершится 8 февраля. В общекомандном зачете сборная России уверенно лидирует, имея в активе 35 наград - 14 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (6-2-7), на третьем - сборная Франции (3-1-1).