Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Универсиада в Алма-Ате стала первой, где WADA проводит внесоревновательный допинг-контроль

Спорт
3 февраля, 10:08 UTC+3 АЛМА-АТА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Как отметил глава Российского студенческого спортивного союза, раньше допинг-контроль проходили только победитель и один спортсмен по жребию
Поделиться
Материал из 1 страницы
Арена в Алма-Ате, где проходят соревнования зимней Универсиады

Арена в Алма-Ате, где проходят соревнования зимней Универсиады

© almaty2017.com

АЛМА-АТА, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведет активную работу на зимней Универсиаде в Алма-Ате. Как сообщил ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, Всемирные студенческие игры в Казахстане стали первыми, где ВАДА решило проводить внесоревновательный допинг-контроль.

Смотрите также
Зимняя Универсиада-2017. Таблица медалей

"Всемирное антидопинговое агентство усиливает борьбу с допингом, - заметил Сейранов. - Международная федерация студенческого спорта подписала с ВАДА антидопинговое соглашение, сейчас идет очень тесное сотрудничество в этом направлении".

"Универсиада в Алма-Ате стала первой, где WADA проводит внесоревновательный контроль. К нашей биатлонистке Ларисе Куклиной допинговые офицеры пришли в 8 утра в первый день после прибытия в Казахстан. Раньше допинг-контроль проходили только победитель и еще один спортсмен по жребию", - сообщил собеседник агентства.

Универсиада в Алма-Ате завершится 8 февраля. В общекомандном зачете сборная России уверенно лидирует, имея в активе 35 наград - 14 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (6-2-7), на третьем - сборная Франции (3-1-1).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Зимняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
2
Чуркин заметил ощутимую смену тона в первом же выступлении нового постпреда США при ООН
3
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
4
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали использование танков в районе Авдеевки
5
Путин освободил от должностей 17 генералов силовых ведомств
6
Сокольническую линию московского метро продлят в Коммунарку четырьмя новыми станциями
7
СМИ: украинские силовики начали массированный обстрел села Ленинского на юге ДНР
Темы дня
Реклама