Вице-президент ХК "Амур": расторгли контракт с Барнеттом, пойдя ему навстречу

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Амур" расторг контракт с американским форвардом Джастином Барнеттом, пойдя ему навстречу и позволив отправиться в один из чешских клубов. Об этом ТАСС рассказал вице-президент "Амура" Александр Филиппенко.

Нападающий перешел в ЦСКА перед нынешним сезоном. За армейский клуб он провел один матч, а за клуб Высшей хоккейной лиги "Звезда" (фарм-клуб ЦСКА) - 24 игры, в которых набрал 10 очков (7 шайб + 3 передачи). В середине декабря Барнетт перешел в "Амур", за который провел три матча. В конце января клуб объявил, что расторг контракт с хоккеистом по обоюдному согласию.

"Барнетт - игрок стабильный, обученный, с его присутствием команда набирала очки. В своей тройке он голы не забивал, но направлял в правильное русло своих партнеров по звену, - сказал Филиппенко. - Его агент сам на нас вышел с предложением, поскольку ему в Чехии предложили контракт. Мы пошли навстречу, поскольку его пригласили в команду, которая будет играть в плей-офф, а нам в сезоне оставалось провести шесть игр".

"Амур" за четыре матча до окончания регулярного чемпионата имеет теоретические шансы на попадание в плей-офф - от идущим на восьмом месте "Адмирала" его отделяет 15 очков.