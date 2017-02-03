Пресс-конференция в преддверии III зимних Всемирных военных игр. Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная проведению III зимних Всемирных военных игр в Сочи, которые пройдут с 22 по 28 февраля 2017 года.

В мероприятии участвуют глава ЦСКА Михаил Барышев, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом Светлана Ишмуратова, заслуженный тренер России, главный тренер – начальник команды ЦСКА по конькобежному спорту Юрий Муратов, а также призер чемпионатов мира по лыжным гонкам, тренер спортивной команды ЦСКА по зимним видам спорта Николай Панкратов.