Ирвинг и Томпсон выступят на конкурсе трехочковых бросков на звездном уик-энде НБА

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Разыгрывающий "Кливленда" Кайри Ирвинг и защитник "Голден Стейт" Клэй Томпсон выступят в конкурсе трехочковых бросков, который пройдет в рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Также участие в конкурсе примут защитник "Хьюстона" Эрик Гордон, разыгрывающий "Торонто" Кайл Лоури, разыгрывающий "Шарлотт" Кемба Уокер, защитник "Далласа" Уэсли Мэттьюз, защитник "Портленда" Си Джей Макколлум и защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Ник Янг. В прошлом году победителем состязания стал Томпсон.

В конкурсе бросков сверху заявлены форвард "Орландо" Аарон Гордон, центровой "Лос-Анджелес Клипперс" Деандре Джордан, форвард "Финикса" Деррик Джонс и форвард "Индианы" Гленн Робинсон.

В конкурсе мастерства будут участвовать форвард "Нью- Орлеана" Энтони Дэвис, центровой "Сакраменто" Демаркус Казинс, форвард "Юты" Гордон Хэйворд, разыгрывающий "Бостона" Айзея Томас, разыгрывающий "Вашингтона" Джон Уолл, защитник "Финикса" Девин Букер, форвард "Нью-Йорка" Кристапс Порзингис и центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид.

Конкурсы состоятся 18 февраля в Новом Орлеане. Днем позже пройдет Матч звезд НБА, в котором примут участие команды Западной и Восточной конференций.