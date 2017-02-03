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VADA опровергла информацию о неучастии Ковалева в антидопинговой программе

Спорт
3 февраля, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Как рассказала ТАСС глава VADA Маргарет Гудман, Ковалев дважды в прошлом году стал участником антидопинговой программы
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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© Донат Сорокин /ТАСС, архив

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев не игнорировал антидопинговую программу Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA). Об этом ТАСС сообщила глава VADA Маргарет Гудман.

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Ранее появилась информация о том, что Всемирный боксерский совет может исключить Ковалева из рейтинга за отказ участвовать в программе VADA "Чистый бокс".

"Сергей Ковалев дважды в прошлом году стал участником программы VADA, проходил допинг-тесты по данной программе", - сказала Гудман.

В ноябре Ковалев проиграл американцу Андре Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации в весовой категории до 79,38 кг. Позднее американец заявил, что может завершить карьеру до реванша с Ковалевым. По контракту между боксерами предусмотрен реванш.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья.

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