VADA опровергла информацию о неучастии Ковалева в антидопинговой программе

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев не игнорировал антидопинговую программу Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA). Об этом ТАСС сообщила глава VADA Маргарет Гудман.
Ранее появилась информация о том, что Всемирный боксерский совет может исключить Ковалева из рейтинга за отказ участвовать в программе VADA "Чистый бокс".
"Сергей Ковалев дважды в прошлом году стал участником программы VADA, проходил допинг-тесты по данной программе", - сказала Гудман.
В ноябре Ковалев проиграл американцу Андре Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации в весовой категории до 79,38 кг. Позднее американец заявил, что может завершить карьеру до реванша с Ковалевым. По контракту между боксерами предусмотрен реванш.
На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья.