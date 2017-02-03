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Аэропорт в Екатеринбурге будет полностью готов к ЧМ-2018 в декабре 2017 года

Спорт
3 февраля, 11:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев
Как рассказал заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Константин Махов, аэропорт готов принять то количество пассажиров, которое будет во время турнира
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Аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге

Аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге

© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге будет полностью готов к чемпионату мира по футболу 2018 года в декабре текущего года. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Константин Махов.

В пятницу в Екатеринбург в рамках рабочего визита прибыл вице-премьер РФ и глава координационного совета ЧМ-2018 Виталий Мутко. Визит начался с осмотра аэропорта.

"Уже на сегодняшний день аэропорт готов принять то количество пассажиров, которое будет во время чемпионата мира. К турниру в аэропорту до 71 было увеличено количество мест стоянок, осталось доделать три. Программой развития транспортной системы была предусмотрена реконструкция взлетно-посадочной полосы. Работы по второй полосе мы закончим в августе, затем сделаем категорированной первую полосу - таким образом, к декабрю будут готовы обе полосы, то есть аэропорт до конца года будет полностью готов к чемпионату мира", - сказал Махов.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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