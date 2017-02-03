Лыжники Ди Чента и Черноусов выступят на Всемирных военных играх в Сочи

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МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российские лыжники Илья Черноуов, Наталья Коростелева и итальянец Джорджо Ди Чента выступят на III зимних Всемирных военных играх в Сочи. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил тренер спортивной команды ЦСКА по зимним видам спорта Николай Панкратов.
Зимние Всемирные военные игры - мультиспортивные соревнования среди спортсменов-военнослужащих, которые проходят один раз в четыре года и призваны объединить вооруженные силы различных стран с помощью спорта. Игры пройдут с 22 по 28 февраля.
"В числе участников будут Коростелева, Черноусов и итальянец Ди Чента", - сказал Панкратов.
Черноусов является бронзовым призером Олимпиады в Сочи, Коростелева - призером Игр 2010 года в Ванкувере, 44-летний Ди Чента - двукратным олимпийским чемпионом 2006 года.