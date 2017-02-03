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МИД: РФ разочарована решением МПК о недопуске российских паралимпийцев к соревнованиям

Спорт
3 февраля, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Как заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, в России допинг рассматривается как угроза здоровью и дискредитация честной спортивной борьбы
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Паралимпийцы РФ

Паралимпийцы РФ

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. В МИД России крайне разочарованы решением Международного паралимпийского комитета (МПК) отклонить просьбу Паралимпийского комитета РФ (ПКР) разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации к Паралимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

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"Мы крайне разочарованы решением исполкома Международного паралимпийского комитета, который отклонил просьбу Паралимпийского комитета России заявлять спортсменов на квалификационные соревнования к Паралимпиаде 2018 года в Пхенчхане, - сказала дипломат. - Данное решение ставит серьезный барьер для участия российских спортсменов в Играх в Южной Корее".

"На фоне известного антигуманного решения применительно к недавним играм в Рио-де-Жанейро, в очередной раз мы становимся свидетелями применения в отношении большого количества наших спортсменов принципа коллективного наказания за недоказанные преступления", - отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание на позицию Москвы в вопросе борьбы с допингом. "Ему нет места в спорте, в нашей стране допинг рассматривается как угроза здоровью и дискредитация честной спортивной борьбы, - подчеркнула она. - Глубоко убеждены, что в спорте следует исходить из того, что "чистые" спортсмены не должны лишаться права выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах, чемпионатах мира".

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