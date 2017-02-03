Биатлонист Корастылев: чистая стрельба стала залогом победы в пасьюте на Универсиаде

АЛМА-АТА, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский биатлонист Сергей Корастылев объяснил свою победу в гонке преследования на Универсиаде-2017 безошибочной стрельбой на всех четырех огневых рубежах. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Второе и третье места по итогам гонки также заняли россияне Дмитрий Иванов и Семен Сучилов.

"Я отдал сегодня для победы все силы, - признался Корастылев. - В индивидуальной гонке из-за двух промахов на последнем рубеже мне не удалось стать чемпионом, но сегодня я все-таки стал первым, хотя и не рисковал. Знал, что все получится, несмотря на отставание от лидера в 46 секунд. Здесь главным было чисто отстреляться, и мне это удалось".

"Было очень тяжело попасть последним выстрелом, но я попал, - продолжил собеседник агентства. - Здесь очень тяжелая высота, дышится тоже тяжело, но бежится на удивление неплохо. Для меня чистая стрельба в гонке преследования - не редкость, последний раз такое случилось на этапе Кубка России в Увате".

Чемпион Универсиады, в активе которого также есть серебро индивидуальной гонки, поблагодарил сервис-группу, которая отлично подготовила ему лыжи. "Теперь впереди эстафета, если тренеры доверят мне в ней бежать, то буду биться только за победу", - подытожил Корастылев.