Боли и Шандао тренируются вместе с "Анжи", но вопрос об их уходе пока открыт

Франсуа Фийон не намерен покидать французский избирательный марафонМеждународная панорама 3 февраля, 13:40
Мутко: манеж в Екатеринбурге необходимо использовать для матчей РФПЛСпорт 3 февраля, 13:29
Работы по снижению шума начнутся на шести станциях московского метроМосква 3 февраля, 13:23
Футболист "Атлетико" Эрнандес задержан полицией по подозрению в насилииСпорт 3 февраля, 13:18
Банк России будет блокировать мошеннические сайты рунетаЭкономика и бизнес 3 февраля, 13:18
Россельхознадзор не обеспокоен поручением Лукашенко о возбуждении дела против ДанквертаЭкономика и бизнес 3 февраля, 13:17
Концепцию реконструкции здания Третьяковки разработают Рэм Колхас и Владимир ПлоткинМосква 3 февраля, 13:12
Сын Константина Цзю выиграл второй поединок в профессиональном боксеСпорт 3 февраля, 13:09
Пользователи Wi-Fi в метро весь февраль смогут посещать Третьяковскую галерею со скидкойМосква 3 февраля, 13:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бразильский защитник Шандао и ивуарийский нападающий Янник Боли тренируются в общей группе вместе с "Анжи", но вопрос об их уходе из команды пока открыт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе махачкалинского футбольного клуба.
"Боли и Шандао сейчас вместе с командой тренируются в общей группе. Вопрос по ним еще открыт и будет решаться", - сказали в пресс-службе.
"Анжи" в конце декабря объявил о возможном уходе лидеров команды, среди которых Боли и Шандао, из-за финансовых проблем, и о масштабных перестановках в руководстве. Так, владельцем клуба стал Осман Кадиев, сменивший Сулеймана Керимова. Вскоре пост главного тренера "Анжи" покинул чешский специалист Павел Врба, в начале января команду возглавил Александр Григорян.
Боли перешел в "Анжи" из украинской "Зари" летом 2014 года. В текущем сезоне он провел за махачкалинский клуб 11 игр, забил два мяча, также в активе нападающего одна игра в составе сборной Кот-д'Ивуара. Форвард мог перейти в "Аль- Айн" из ОАЭ, но после того, как футболист уже успел пройти медосмотр и провести одну тренировку, клуб отменил переход 29-летнего нападающего из-за неожиданно выдвинутых махачкалинцами условий.
Шандао выступает за клуб из Махачкалы с лета прошлого года. За "Анжи" 28-летний защитник сыграл в пяти матчах чемпионата России и двух играх Кубка страны.