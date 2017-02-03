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Боли и Шандао тренируются вместе с "Анжи", но вопрос об их уходе пока открыт

Спорт
3 февраля, 12:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
"Анжи" в конце декабря объявил о возможном уходе лидеров команды из-за финансовых проблем
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МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бразильский защитник Шандао и ивуарийский нападающий Янник Боли тренируются в общей группе вместе с "Анжи", но вопрос об их уходе из команды пока открыт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе махачкалинского футбольного клуба.

"Боли и Шандао сейчас вместе с командой тренируются в общей группе. Вопрос по ним еще открыт и будет решаться", - сказали в пресс-службе.

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"Анжи" в конце декабря объявил о возможном уходе лидеров команды, среди которых Боли и Шандао, из-за финансовых проблем, и о масштабных перестановках в руководстве. Так, владельцем клуба стал Осман Кадиев, сменивший Сулеймана Керимова. Вскоре пост главного тренера "Анжи" покинул чешский специалист Павел Врба, в начале января команду возглавил Александр Григорян.

Боли перешел в "Анжи" из украинской "Зари" летом 2014 года. В текущем сезоне он провел за махачкалинский клуб 11 игр, забил два мяча, также в активе нападающего одна игра в составе сборной Кот-д'Ивуара. Форвард мог перейти в "Аль- Айн" из ОАЭ, но после того, как футболист уже успел пройти медосмотр и провести одну тренировку, клуб отменил переход 29-летнего нападающего из-за неожиданно выдвинутых махачкалинцами условий.

Шандао выступает за клуб из Махачкалы с лета прошлого года. За "Анжи" 28-летний защитник сыграл в пяти матчах чемпионата России и двух играх Кубка страны.

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