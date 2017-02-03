Вход на Всемирные военные игры в Сочи будет бесплатным

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Вход на третьи зимние Всемирные военные игры будет совершенно бесплатным. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаил Барышев.

"Проход на мероприятия будут бесплатным, любой желающий может абсолютно беспрепятственно посетить игры. Кто не сможет прийти к нам, сможет смотреть за трансляциями на "Матч ТВ", которые будут практически все в прямом эфире", - сказал Барышев.

Также пресс-секретарь командования ЦСКА Екатерина Агафонова представила посла Всемирных военных игр. Им стала двукратная олимпийская чемпионка и первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина.

"Хочу торжественно объявить, что послом зимних Всемирных военных игр будет Светлана Хоркина", - сказала Агафонова.

Всемирные военные игры - мультиспортивные соревнования среди спортсменов-военнослужащих, которые проходят один раз в четыре года и призваны объединить вооруженные силы различных стран с помощью спорта.

Игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля.