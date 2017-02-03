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Аленичев, Титов и Зырянов вошли в состав сборной России на Кубок легенд

Спорт
3 февраля, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Турнир пройдет в московском дворце спорта "Мегаспорт" 18-19 февраля
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Игроки сборной России Егор Титов и Дмитрий Аленичев (слева направо)

Игроки сборной России Егор Титов и Дмитрий Аленичев (слева направо)

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Дмитрий Аленичев, Егор Титов и Константин Зырянов вошли в состав сборной России по футболу на Кубок легенд. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Также на турнире сыграют Александр Филимонов, Дмитрий Гончаров, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун, Олег Корнаухов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Алексей Смертин. За тактическую установку российской сборной будет отвечать тренер Валерий Гладилин.

Турнир пройдет во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве 18-19 февраля. Сборная России сыграет во одной группе с командой Нидерландов и сборной Звезд футбола. Также в турнире примут участие команды Германии, Португалии и Италии.

Соревнования проводятся с 2009 года. Во всех турнирах побеждала команда России.

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