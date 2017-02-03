Полузащитник Хубулов подписал контракт с ФК "Анжи"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Полузащитник Арсен Хубулов подписал соглашение сроком на один год с махачкалинским футбольным клубом "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Футболист с 2010 по 2013 годы играл в составе владикавказской "Алании", после чего перешел в краснодарскую "Кубань".

На счету 26-летнего футболиста два матча в составе молодежной сборной России.

"Анжи" в конце декабря объявил о возможном уходе лидеров команды из-за финансовых проблем и о масштабных перестановках в руководстве. Так, владельцем клуба стал Осман Кадиев, сменивший Сулеймана Керимова. Вскоре пост главного тренера "Анжи" покинул чешский специалист Павел Врба, в начале января команду возглавил Александр Григорян.