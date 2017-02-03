Сын Константина Цзю выиграл второй поединок в профессиональном боксе

Константин Цзю и его сын Тим © ИТАР-ТАСС/ Игорь Кубединов, архив

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим выиграл второй поединок на профессиональном ринге. В рейтинговом четырехраундовом бою весовой категории до 72,6 кг в Аделаиде (Австралия) он победил австралийца Марка Дэлби техническим нокаутом в третьем раунде.

Австралиец побывал в нокдауне в третьем раунде, а в следующей затяжной атаке Цзю судья остановил поединок.

Теперь на счету 22-летнего Цзю две победы (одна - нокаутом). Он дебютировал 17 декабря, выиграв у австралийца Зоррана Кэсседи по очкам.