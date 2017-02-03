МИД Ирана выступил против участия борцов из США на Кубке мира в Керманшахе

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ТЕГЕРАН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. МИД Ирана выступил против участия сборной США в предстоящем 16-17 февраля Кубке мира по вольной борьбе в иранском городе Керманшах. Об этом сообщил агентству ИРНА официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Гасеми.
По его словам, данный вопрос рассматривался в специальном комитете иранского внешнеполитического ведомства. В результате комитет выступил против приезда в Иран американских спортсменов. "Во внимание была принята проводимая новой администрацией США политика", - отметил Гасеми.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с одним из них вводится трехмесячный запрет на въезд в страну граждан семи мусульманских государств, в том числе Ирана.
Вскоре после подписания этого указа МИД Ирана заявил, что ответ на запрет иранцам посещать США будет симметричным. "Решение американских властей об ограничении поездок мусульман в США является очевидным оскорблением исламского мира и особенно иранской нации. Правительство Исламской Республики пойдет на соответствующие правовые, консульские и политические шаги и будет предпринимать симметричные действия в интересах защиты прав своих граждан до полного устранения унизительных для иранцев ограничений", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.