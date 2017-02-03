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Футболист "Атлетико" Эрнандес задержан полицией по подозрению в насилии

Спорт
3 февраля, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Как сообщает El Pais, судебное разбирательство по делу игрока мадридской команды пройдет в пятницу
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Лукас Эрнандес

Лукас Эрнандес

© EPA/Javier Lizon

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Защитник мадридского футбольного клуба "Атлетико" Лукас Эрнандес был задержан полицией в ночь на четверг по подозрению в избиении своей подруги. Об этом сообщает El Pais.

Задержание 20-летнего футболиста произошло в его доме в 2:30 утра по местному времени. Девушка спортсмена была доставлена в больницу, но ее травмы не являются серьезными.

Эрнандес по-прежнему находится в полиции. В пятницу должно состояться судебное разбирательство. Отмечается, что подруга футболиста не подавала заявления в полицию.

В нынешнем сезоне Эрнандес провел за "Атлетико" 11 матчей.

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