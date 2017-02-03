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Мутко: манеж в Екатеринбурге необходимо использовать для матчей РФПЛ

Спорт
3 февраля, 13:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев
Вице-премьер правительства, президент РФС назвал манеж "Урал" уникальным объектом
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Вид на футбольный манеж "Урал" и стадион "Уралмаш"

Вид на футбольный манеж "Урал" и стадион "Уралмаш"

© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Манеж "Урал" в Екатеринбурге - уникальный объект, который необходимо использовать для проведения матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом заявил журналистам вице-премьер правительства, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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В 2015 году местный клуб "Урал" провел несколько матчей премьер-лиги в манеже, однако каждый раз условия проведения подвергались критики, в частности со стороны главного тренера "Амкара" Гаджи Гаджиева и наставника "Ростова" Курбана Бердыева. В текущем сезоне премьер-лига отказала "Уралу" перенести туда одну из встреч чемпионата.

"Мы все время идем на поводу у каких-то клубов, а требования должны быть для всех одинаковые. Сборная России же играет в Андорре, где стадион на 500 мест. Есть предел, и с 3 тысячами (вместимость манежа - Прим. ТАСС) можно играть; конечно, манеж нужно использовать, проводить здесь один-два тура, ну или вручную переносить календарь и проводить матчи на юге страны. Не надо мучить людей", - заявил Мутко во время рабочего визита по Екатеринбургу с целью оценить ход подготовки города к чемпионату мира 2018 года.

"Манежем я очень доволен. Представьте, где бы сейчас в таких условиях ребята тренировались. Уникальный объект. В прошлом году такой манеж мы ввели в Перми, в этом - в Саранске и Красноярске", - также отметил вице-премьер.

Манеж "Урал", открытый в 2013 году, оснащен искусственным газоном и трибунами на 3 тысячи мест. В июле 2015 года он получил сертификат соответствия требованиям Российского футбольного союза (РФС) первой категории, что позволяет проводить в нем матчи высшего дивизиона чемпионата страны. Манеж - часть комплекса, куда входит стадион "Уралмаш", которой станет одной из тренировочных площадок чемпионата мира в России.

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