Россиянка Виролайнен стала второй в спринте на этапе Кубка IBU в Осрблье

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Дарья Виролайнен заняла второе место по итогам спринтерской гонки на 7,5 км с четырьмя огневыми рубежами на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье.
Россиянка преодолела дистанцию без промахов за 19 минут 46 секунд. Победительницей стала немка Денизе Херманн, опередившая Виролайнен на 18,6 секунды и допустившая один промах. Тройку призеров замкнула словачка Паулина Фиалкова (отставание 27,6 секунды; без промахов)
Гонка преследования пройдет в субботу.