Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Виролайнен стала второй в спринте на этапе Кубка IBU в Осрблье

Спорт
3 февраля, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Победительницей стала немка Денизе Херманн
Поделиться
Материал из 1 страницы
Дарья Виролайнен

Дарья Виролайнен

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Дарья Виролайнен заняла второе место по итогам спринтерской гонки на 7,5 км с четырьмя огневыми рубежами на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье.

Россиянка преодолела дистанцию без промахов за 19 минут 46 секунд. Победительницей стала немка Денизе Херманн, опередившая Виролайнен на 18,6 секунды и допустившая один промах. Тройку призеров замкнула словачка Паулина Фиалкова (отставание 27,6 секунды; без промахов)

Гонка преследования пройдет в субботу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
2
Лукашенко поручил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора
3
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
4
В России заработал православный мессенджер на платформе Telegram
5
Лукашенко не видит необходимости в создании военной авиабазы РФ в Белоруссии
6
МИД ждет от Reuters пояснений в связи с претензиями по поводу условий работы в РФ
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама