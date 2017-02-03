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Сборная России по керлингу проиграла команде США на Универсиаде

Спорт
3 февраля, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
После семи игр россияне занимают девятое место, одержав две победы
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© almaty2017.com

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды США со счетом 5:7 на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов. На первом этапе соревнований проходит круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф.

После семи игр россияне занимают девятое место, одержав две победы. В субботу сборная России встретится с командами Чехии и Казахстана.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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