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Газзаев считает циничным решение МПК о недопуске паралимпийцев РФ к отбору на Игры-2018

Спорт
3 февраля, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Депутат назвал это решение политическим, не имеющим никакого отношения к спорту
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Валерий Газзаев

Валерий Газзаев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев считает, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) об отклонении просьбы Паралимпийского комитета РФ (ПКР) разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации к Паралимпийским играм 2018 года - это "цинизм чистой воды".

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Ранее МПК ответил отказом на просьбу ПКР разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации к Паралимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане. При этом МПК отметил, что Россия сохраняет возможность получить квоты на Игры благодаря двустороннему приглашению и освободившимся квотам.

"Отношение Международного паралимпийского комитета к нашим спортсменам - это цинизм чистой воды", - сказал Газзаев ТАСС. По его мнению, "решение МПК - это решение политическое, не имеющее никакого отношения к спорту". "Я ставлю его в один ряд с нездоровым ажиотажем вокруг допинговой темы в России, с постоянными заявлениями западных чиновников о лишении России права на проведение чемпионата мира (по футболу). На Западе попросту забыли, что спорт - вне политики", - заявил Газзаев.

Вместе с тем политик надеется, что "здравые силы в МПК возобладают", и российские паралимпийцы "все же поедут в Корею". "Мировой спорт от этого только выиграет", - подчеркнул он.

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Парламентарий убежден, что ответственность за применение запрещенных веществ может быть только индивидуальная. Он привел в пример случай на чемпионате мира по футболу 1994 года, когда лидера сборной Аргентины Диего Марадону уличили в применении наркотиков. "Никто тогда не дисквалифицировал всю команду", - напомнил Газзаев. Кроме этого, по словам депутата, никто не собирается лишать права на участие в соревнованиях сборную Ямайки по легкой атлетике только потому, что один из ее спортсменов - Неста Картер - был пойман на допинге и лишен золотой медали Олимпийских игр 2008 года.

"Только к нашей стране в последнее время постоянно применяется принцип коллективной ответственности: так было на Олимпиаде в Бразилии, так происходит до сих пор", - указал политик. По мнению парламентария, в отношении паралимпийской сборной России это выглядит особенно несправедливо и негуманно. "Сначала без каких-либо обоснованных обвинений нас не пустили на Олимпийские игры в Рио, теперь грозят не допустить до Олимпиады в Корее", - возмущен депутат.

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