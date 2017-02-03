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Кунявский назначен председателем просмотровой комиссии Российской федерации баскетбола

Спорт
3 февраля, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Решение было принято на заседании исполкома РФБ
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Председателем просмотровой комиссии Российской федерации баскетбола (РФБ) назначен Григорий Кунявский. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В пятницу состоялось заседание исполкома РФБ. "На нем были утверждены две кандидатуры старших тренеров сборных команд России: у девушек "до 16 лет" - Кира Тржескал, у мужской студенческой сборной - Анатолий Лаптев", - говорится в сообщении.

Исполком РФБ также принял решение направить в Международную федерацию баскетбола представление о назначении национальным инструктором Евгения Островского.

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