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Российская федерация баскетбола частично выплатит долги судьям за 2015 год

Спорт
3 февраля, 14:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
По словам главы РФБ Андрея Кириленко, в федерации была создана рабочая группа по задолженностям
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) частично выплатит долги судьям и комиссарам матчей за 2015 год. Об этом сообщил президент федерации Андрей Кириленко.

"В связи с многочисленными обращениями судей и комиссаров матчей в РФБ по задолженностям была создана рабочая группа. В настоящее время составлен реестр претензий, который направлен на согласование. РФБ планирует за счет собственных средств частично выплатить задолженность с января по май 2015 года", - сказал Кириленко.

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