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Сборная России по футболу проведет сбор в Австрии перед Кубком конфедераций

Спорт
3 февраля, 14:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Даты сбора пока окончательно не определены
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Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Виталий Тимкив/ТАСС, архив

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Сборная России по футболу проведет тренировочный сбор в Австрии перед Кубком конфедераций 2017 года. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к Российскому футбольному союзу (РФС).

"Тренировочный сбор команды перед Кубком конфедераций пройдет в Австрии. Даты сбора на данный момент окончательно не определены", - сказал источник.

Официальный комментарий РФС и тренерского штаба сборной ТАСС пока получить не удалось.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России на предварительном этапе в группе А встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики, группу В составят сборные Германии, Чили, Австралии и чемпион Африки, который определится в Габоне в воскресенье.

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