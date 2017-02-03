Женские сборные России и Турции сыграют на Кубке дружбы по баскетболу

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женские сборные России и Турции по баскетболу проведут в Москве товарищеский турнир Кубок дружбы в рамках подготовки к чемпионату Европы 2017 года. Об этом сообщил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"Расписание будет видоизменяться. У женской сборной 3 и 4 июня в Москве состоится товарищеский турнир, где сыграют Россия и Турция. "Сырое" название - Кубок дружбы", - сказал Кириленко.

По его словам, турнир будет сыгран в Крылатском.

Чемпионат Европы пройдет в Чехии 16-25 июня.