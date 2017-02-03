Баку и Мадрид претендуют на проведение финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Баку и Мадрид подали заявки на проведение финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Прием заявок на проведение финальных матчей разных турниров сезона-2018/19 завершился 27 января.

Столица Азербайджана также претендует на то, чтобы принять финал второго по значимости еврокубкового турнира этого же сезона - Лиги Европы. Помимо Баку, на проведение этого матча заявки подали Тбилиси, Франукфурт, Штутгарт, Глазго, Севилья и Стамбул.

За право провести Суперкубок УЕФА поборются Тирана, Тулуза, Будапешт, Хайфа, Астана, Белфаст, Гданьск, Варшава, Глазго, Стамбул. На то, чтобы принять финал женской Лиги чемпионов, претендуют Прага, Будапешт, Астана, Каунас, Глазго и Мадрид.

Окончательные предложения должны быть поданы в УЕФА соответствующими национальными федерациями до 6 июня. Исполком УЕФА выберет победителей в сентябре.