Российская федерация баскетбола планирует погасить долги к лету 2017 года

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) рассчитывает к лету закрыть все долги организации. Об этом сообщил президент федерации Андрей Кириленко.

"До лета мы должны выйти из долгов. Осталось решить вопросы только с судьями. Другие долги реструктуризированы и вопросов не вызывают", - сказал Кириленко.

В конце августа 2015 года, когда Кириленко возглавил РФБ, долг организации составлял 280 млн рублей.

Кириленко также отметил, что не в курсе происходящего с делом бывшего президента РФБ Юлии Аникеевой.

"Я не знаком с Аникеевой и фигурантами ее дела. Я не вмешиваюсь в процесс - это компетенция следственных органов. Если это решение будет не в нашу пользу - что ж".

Аникеева возглавляла РФБ с 2013 по 2015 гг., на этом посту ее сменил Кириленко. Весной 2016 года Пресненский суд Москвы заключил Аникееву, обвиняемую в мошенничестве, под домашний арест. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет заключения. Следствие считает ее причастной к уголовному делу, возбужденному 29 декабря 2015 года по факту хищения со счетов РФБ нескольких десятков миллионов рублей путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров.