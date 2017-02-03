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Агент: "Рубин" поступает неправильно, не отпуская Кверквелию в другой клуб

Спорт
3 февраля, 14:45 UTC+3 МОСКВА. 3 февраля. МОСКВА. 3, февраля. /ТАСС
В этом сезоне грузинский защитник потерял место в составе и не принял участия ни в одной встрече
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Соломон Кверквелия (справа)

Соломон Кверквелия (справа)

© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА. 3 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Рубин" ведет себя неправильно, не давая шанс проявить себя защитнику Соломону Кверквелии и при этом не отпуская его в другую команду. Такое мнение ТАСС высказал агент 24-летнего игрока сборной Грузии Реваз Челебадзе.

Права на Кверквелию принадлежат "Рубину" с 2011 года и с тех пор он провел за команду 87 игр (3 гола). Перед началом текущего сезона казанцев возглавил испанец Хави Грасия, грузинский защитник потерял место в составе и не принял участия ни в одной встрече. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2019 года. 26 января Кверквелия принял участие в товарищеском матче команды с софийским ЦСКА (4:2), отыграв второй тайм.

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"Он готовится, хорошо сыграл с софийским ЦСКА. Но с его будущим пока ничего не решено, пока только одни разговоры, насколько я знаю, с "Локомотивом". "Рубин" готов его отпустить, но, видимо, пока не договорились по цене", - прокомментировал ситуацию Челебадзе.

"Рубин" должен дать ему шанс на поле или отпустить, хотя бы в аренду. Так, как они делают, нельзя, это неправильно", - подчеркнул агент.

Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, "Рубин" не против отпустить Кверквелию, однако ситуация может повернуться в любую сторону. "Сейчас есть разные варианты развития событий. Игрок может перейти в "Локомотив", цена на него выставлена адекватная. В то же время он может стать частью сделки с "Локомотивом" по Алексею Миранчуку, а может и остаться в команде", - рассказал источник.

По информации ТАСС, "Рубин" готов купить Миранчука за €5 млн, однако на данный момент "Локомотив" хочет выручить за игрока €6 млн. В среду президент железнодорожников Илья Геркус подтвердил, что полузащитник покинет клуб.

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