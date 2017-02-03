Российский лыжник Ретивых выиграл спринт на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Трефилов считает неудачным выступление женской сборной России по гандболу на ЧЕСпорт 3 февраля, 15:09
РФ официально не признавала паспорта ДНР и ЛНРПолитика 3 февраля, 15:06
Гендиректор "Тосно": Логашов переходит из "Локомотива" как свободный агентСпорт 3 февраля, 15:06
Концерты Architects и выставка Ясумасы Моримуры: чем заняться в выходныеКультура 3 февраля, 15:00
Источник: лидеры ЕС согласовали план по приостановке потока беженцев в ЕвропуМеждународная панорама 3 февраля, 14:50
Российский лыжник Ретивых выиграл спринт на этапе Кубка мира в ПхенчханеСпорт 3 февраля, 14:47
РФБ заинтересована в проведении Кубка мира среди мужских командСпорт 3 февраля, 14:46
Агент: "Рубин" поступает неправильно, не отпуская Кверквелию в другой клубСпорт 3 февраля, 14:45
Прокурор просит для Навального 5 лет условного заключенияПроисшествия 3 февраля, 14:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянин Глеб Ретивых занял первое место в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в южнокорейском Пхенчхане. Спортсмен показал результат 3 минуты 30,87 секунды.
Второе место занял норвежец Сондре Турволл Фоссли (отставание 0,3 секунды), третьим финишировал еще один россиянин Андрей Парфенов (+0,73). Александр Панжинский, занявший первое место в квалификации, финишировал пятым.
Этап Кубка мира в Пхенчхане, где в следующем году пройдет зимняя Олимпиада, завершится 5 февраля.