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Российский лыжник Ретивых выиграл спринт на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Спорт
3 февраля, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Третьим финишировал еще один россиянин Андрей Парфенов
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Глеб Ретивых

Глеб Ретивых

© EPA/ANTONIO BAT

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянин Глеб Ретивых занял первое место в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в южнокорейском Пхенчхане. Спортсмен показал результат 3 минуты 30,87 секунды.

Второе место занял норвежец Сондре Турволл Фоссли (отставание 0,3 секунды), третьим финишировал еще один россиянин Андрей Парфенов (+0,73). Александр Панжинский, занявший первое место в квалификации, финишировал пятым.

Этап Кубка мира в Пхенчхане, где в следующем году пройдет зимняя Олимпиада, завершится 5 февраля.

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