Гендиректор "Тосно": Логашов переходит из "Локомотива" как свободный агент

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист московского "Локомотива" Арсений Логашов переходит в клуб "Тосно" как свободный агент. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

"Мы договорились с "Локомотивом", что Логашов переходит к нам как свободный агент. Сегодня будет подписан контракт до конца сезона. Он сможет сыграть в матче Кубка России против "Локомотива" (1 марта в Москве)", - сказал Матюшенко.

Контракт 25-летнего Логашова принадлежал "Локомотиву" с 2013 года. Сезон-2013/14 защитник провел в аренде в "Ростове", затем вернулся в столичный клуб. В составе железнодорожников он сыграл 15 матчей в чемпионате России и пять встреч Кубка страны.