Гендиректор "Тосно": Логашов переходит из "Локомотива" как свободный агент

Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Тюменской областиНовости Урала 3 февраля, 16:41
Четверо человек пострадали в ДТП с такси на трассе Пермь - ЕкатеринбургНовости Урала 3 февраля, 16:32
Российский биатлонист Волков стал первым в спринте на этапе Кубка IBU в СловакииСпорт 3 февраля, 16:24
Лукашенко: Белоруссия имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2021 по хоккеюСпорт 3 февраля, 16:20
Торгованов продолжит работу на посту главного тренера мужской сборной России по гандболуСпорт 3 февраля, 16:19
Мутко: натурализации в погоне за результатом в российском футболе не будетСпорт 3 февраля, 16:17
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в БудапештеМеждународная панорама 3 февраля, 16:15
Младенович сыграет с Вихлянцевой в полуфинале турнира WTA в Санкт-ПетербургеСпорт 3 февраля, 16:08
Мутко: Екатеринбург уже располагает необходимым количеством гостиниц к ЧМ-2018Спорт 3 февраля, 16:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист московского "Локомотива" Арсений Логашов переходит в клуб "Тосно" как свободный агент. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.
"Мы договорились с "Локомотивом", что Логашов переходит к нам как свободный агент. Сегодня будет подписан контракт до конца сезона. Он сможет сыграть в матче Кубка России против "Локомотива" (1 марта в Москве)", - сказал Матюшенко.
Контракт 25-летнего Логашова принадлежал "Локомотиву" с 2013 года. Сезон-2013/14 защитник провел в аренде в "Ростове", затем вернулся в столичный клуб. В составе железнодорожников он сыграл 15 матчей в чемпионате России и пять встреч Кубка страны.