Кириленко: проблемы с финансированием баскетбольных клубов будут только увеличиваться

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проблемы с финансированием профессиональных баскетбольных клубов будут только увеличиваться. Такое мнение журналистам высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

"Проблемы с финансами клубов будут только увеличиваться. Власти регионов отходят от поддержки профессионального спорта. И президент РФ призывал к этому. Я не совсем согласен, что это надо делать так резко, ведь 95 процентов клубов зависят от бюджетов, выделяемых на местах, - сказал Кириленко. - Поэтому мой совет клубам - выстраивать вертикаль от детских команд до команды мастеров".