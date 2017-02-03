Исполком ФГР признал неудовлетворительным выступление сборной России на ЧЕ-2016

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал неудовлетворительным выступление женской национальной команды на чемпионате Европы 2016 года. Заседание исполкома проходит в здании Олимпийского комитета России.

Сборная России на турнире в Швеции, прошедшем в конце 2016 года, заняла седьмое место, не сумев напрямую отобраться на чемпионат мира. В стыковых матчах за путевку на мировое первенство российская команда поспорит с командой Польши.

Чемпионат мира состоится в Германии 1-17 декабря 2017 года.

Выступление мужской сборной на ЧМ

Выступление мужской сборной России на чемпионате мира исполком ФГР также признал неудовлетворительным.

На прошедшем в январе во Франции чемпионате мира российская сборная дошла до 1/8 финала. Перед стартом турнира перед командой была поставлена задача дойти до полуфинала.