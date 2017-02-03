Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Исполком ФГР признал неудовлетворительным выступление сборной России на ЧЕ-2016

Спорт
3 февраля, 15:31 дата обновления: 3 февраля, 16:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Выступление мужской сборной России на чемпионате мира 2017 года исполком ФГР также признал неудовлетворительным
Поделиться
Материал из 1 страницы
Гандболистки сборной России

Гандболистки сборной России

© EPA/BJOERN LINDGREN, архив

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал неудовлетворительным выступление женской национальной команды на чемпионате Европы 2016 года. Заседание исполкома проходит в здании Олимпийского комитета России.

Смотрите также
Дмитрий Торгованов
Торгованов продолжит работу на посту главного тренера мужской сборной России по гандболу

Сборная России на турнире в Швеции, прошедшем в конце 2016 года, заняла седьмое место, не сумев напрямую отобраться на чемпионат мира. В стыковых матчах за путевку на мировое первенство российская команда поспорит с командой Польши.

Чемпионат мира состоится в Германии 1-17 декабря 2017 года.

Выступление мужской сборной на ЧМ

Выступление мужской сборной России на чемпионате мира исполком ФГР также признал неудовлетворительным.

На прошедшем в январе во Франции чемпионате мира российская сборная дошла до 1/8 финала. Перед стартом турнира перед командой была поставлена задача дойти до полуфинала. 

Смотрите также

Олимпийская чемпионка по гандболу Ильина имеет серьезные проблемы со спиной
Трефилов: многие гандболистки сборной России расслабились после победы на ОИ
Трефилов считает неудачным выступление женской сборной России по гандболу на ЧЕ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
2
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
3
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
4
СМИ: три самолета на юго-западе Китая совершили внеплановую посадку из-за НЛО
5
Минздрав Подмосковья: пациентка отказалась от обвинений подольского врача в изнасиловании
6
Москва призывает Минск решать экономические споры спокойно, путем деловых переговоров
7
В России заработал православный мессенджер на платформе Telegram
Темы дня
Реклама