Исполком ФГР признал неудовлетворительным выступление сборной России на ЧЕ-2016

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МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал неудовлетворительным выступление женской национальной команды на чемпионате Европы 2016 года. Заседание исполкома проходит в здании Олимпийского комитета России.
Сборная России на турнире в Швеции, прошедшем в конце 2016 года, заняла седьмое место, не сумев напрямую отобраться на чемпионат мира. В стыковых матчах за путевку на мировое первенство российская команда поспорит с командой Польши.
Чемпионат мира состоится в Германии 1-17 декабря 2017 года.
Выступление мужской сборной России на чемпионате мира исполком ФГР также признал неудовлетворительным.
На прошедшем в январе во Франции чемпионате мира российская сборная дошла до 1/8 финала. Перед стартом турнира перед командой была поставлена задача дойти до полуфинала.