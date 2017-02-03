Торгованов: мужская сборная России по гандболу имеет очень много проблем

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МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Большое количество проблем стоит перед мужской сборной России по гандболу на сегодняшний день. Такое мнение на заседании исполкома Федерации гандбола России (ФГР) высказал главный тренер национальной команды Дмитрий Торгованов.
На прошедшем чемпионате мира сборная России дошла до 1/8 финала. Перед стартом турнира перед командой была поставлена задача выйти в полуфинал.
"Не снимаю с себя ответственности по результатам чемпионата мира, очень хотелось пройти дальше. Каковы причины? У нас возрастная сборная, и если взять условную сборную мира, то там очень много молодежи. Уровень наших молодых игроков пока не соответствует, они не имеют необходимого опыта для выступления на чемпионате мира", - сказал Торгованов.
"Мы отстаем в очень многом - в количестве игроков, в техническом исполнении, в тактике, у нас очень много проблем", - резюмировал специалист.