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Торгованов: мужская сборная России по гандболу имеет очень много проблем

Спорт
3 февраля, 15:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
На прошедшем чемпионате мира национальная команда дошла до 1/8 финала
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Дмитрий Торгованов

Дмитрий Торгованов

© EPA/MACIEJ KULCZYNSKI

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Большое количество проблем стоит перед мужской сборной России по гандболу на сегодняшний день. Такое мнение на заседании исполкома Федерации гандбола России (ФГР) высказал главный тренер национальной команды Дмитрий Торгованов.

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На прошедшем чемпионате мира сборная России дошла до 1/8 финала. Перед стартом турнира перед командой была поставлена задача выйти в полуфинал.

"Не снимаю с себя ответственности по результатам чемпионата мира, очень хотелось пройти дальше. Каковы причины? У нас возрастная сборная, и если взять условную сборную мира, то там очень много молодежи. Уровень наших молодых игроков пока не соответствует, они не имеют необходимого опыта для выступления на чемпионате мира", - сказал Торгованов.

"Мы отстаем в очень многом - в количестве игроков, в техническом исполнении, в тактике, у нас очень много проблем", - резюмировал специалист.

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