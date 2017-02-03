Мутко: Екатеринбург уже располагает необходимым количеством гостиниц к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Екатеринбург уже располагает необходимым количеством мест для размещения участников и гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ и глава координационного совета ЧМ-2018 Виталий Мутко, который в пятницу посетил Екатеринбург с рабочим визитом.

"Что касается гостиниц и мест размещения, то мы полностью удовлетворены. Те гостиницы, которые требуются, они сегодня уже есть. Емкость до 8 тысяч мест - она полностью присутствует. Из 26 гостиниц 24 уже подписаны", - сообщил Мутко.

Мутко отметил, что удовлетворен ходом подготовки Свердловской области и города к чемпионату мира. "У нас получился продуктивный день, мы посмотрели ряд объектов - аэропорт, стадион, тренировочные площадки, ознакомились с работой волонтерского центра. Также мы заслушали доклад руководителя региона о подготовке, обсудили имеющиеся проблемы и наметили план по их устранению. Каких-то серьезных проблем, вызывающих у нас тревогу, на сегодняшний день нет", - сказал Мутко.

"Хочется выразить надежду, что жители региона и Екатеринбурга положительно относятся к тем изменениям, которые связаны с подготовкой к чемпионату мира. Наследие турнира будет эксплуатироваться прежде всего детьми", - добавил Мутко.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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