"Мегафон" обеспечит связь для Кубка конфедераций и ЧМ-2018 за 4,25 млрд руб.

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Оператор "Мегафон" заключит договор с Национальным центром информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию "Ростех") на оказание услуг связи на объектах Кубка конфедераций, который пройдет в 2017 году, и чемпионата мира по футболу 2018 года, следует из материалов на портале госзакупок. Сумма контракта составит более 4,251 млрд рублей.

"Мегафон" является единственным участником закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям документации", - говорится в материалах. Комиссия приняла решение заключить договор с "Мегафоном" как с единственным поставщиком.

Срок исполнения договора - с 1 марта 2017 года до 31 декабря 2018 года или до полного исполнения обязательств.

Ранее НЦИ объявил аналогичный тендер, заявки на участие в котором, помимо "Мегафона", подали "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ) совместно с "Ростелеком". Максимальная цена контракта составляла 4,286 млрд рублей. Однако МТТ с "Ростелеком" не были допущены к участию в закупке, в результате чего она не состоялась.

Детали проекта

Как сообщили ТАСС в "Мегафоне", компания выбрана официальным поставщиком телеком-инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения связи на всех мероприятиях Кубка конфедераций и чемпионата мира. "В рамках договора с НЦИ "Мегафон" обеспечит строительство, подготовку и эксплуатацию всей технической телекоммуникационной инфраструктуры на всех объектах, где будут проводиться спортивные мероприятия международного значения (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург)", - рассказали в компании.

"Мегафон" обеспечит связь на площади всех стадионов и на тренировочных базах, в 400 гостиницах, офисах оргкомитета и ЦОДах. Договор также предусматривает обеспечение оборудования для автоматизированной системы расчетов (биллинга), взаимодействия и контроля доступа на стадионах и проверки аккредитуемых лиц. Кроме того, документ предполагает создание специальной службы техподдержки для оперативного приема обращений.

"В качестве поставщика инфраструктуры и дополнительных услуг "Мегафон" предоставит на всех спортивных объектах магистральные каналы связи с неограниченным лимитом, услуги сети передачи данных, доступ в интернет, ISDN (цифровая сеть с интеграцией служб, которая позволяет совместить услуги телефонной связи и обмена данными), защиту от DoS/DDoS-атак, обслуживание локальной вычислительной сети для организации стабильной работы всех типов связи: фиксированной, мобильной и телематической", - отметили в компании.

В "Мегафоне" также рассказали, что оказание услуг по предоставлению инфраструктуры должно быть завершено до конца ноября 2018 года. "По окончании договора мы планируем использовать инфраструктуру для повышения качества связи и создания более комфортных условий для общения внутри сети", - добавили в компании.

"Победа в конкурсе дает нам возможность показать все преимущества инфраструктуры "Мегафона", - сказал гендиректор компании Сергей Солдатенков, которого цитирует пресс-служба оператора.

"Имея за плечами опыт работы на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, на Универсиаде в Казани, мы можем гарантировать: у гостей и организаторов чемпионата будет связь высочайшего качества и интернет на максимальной скорости", - подчеркнул он.

Опыт уже есть

У "Мегафона" уже есть опыт участия в подобных проектах. Так, в 2014 году оператор обеспечивал связь для Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G20 в Санкт-Петербурге в 2013 году, форума "Россия - АСЕАН" в 2016 году, Универсиады в Казани. Оператор также является постоянным партнером Петербургского международного экономического форума.

Ростех назначен единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и IT для Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года. Реализацией проекта, который предусматривает создание системы связи и информсистем, а также поддержание их работы, занимается "дочка" Ростеха - Национальный центр информатизации.

Предполагается, что во всех 11 городах-организаторах турнира и в других городах с тренировочными аренами будет развернута единая информационно-телекоммуникационная инфраструктура. Так, должны быть запущены сети передачи данных, телефония, спутниковая связь, профессиональная радиосвязь стандарта TETRA и сервисы для телевещателей.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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