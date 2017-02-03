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Сочи получит около двух тысяч камер видеонаблюдения перед Кубком конфедераций

Спорт
3 февраля, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Информация с этих камер будет стекаться в создаваемом в регионе центре обработки информации, который расположится в Краснодаре с филиалом в Сочи
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Порядка двух тысяч камер видеонаблюдения будет установлено в Сочи в преддверии Кубка конфедераций по футболу 2017 года по программе "Безопасный город". Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на первого замминистра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Капустина.

"Имеется большой потенциал, оставшийся от олимпийского наследия, порядка 1897 камер мы готовы передать городу, они сейчас находятся у нас в Краснодаре. Они будут как раз перекрывать периметры на объектах проведения турнира - стадионе "Фишт", "Имеретинской долине", - сказал Капустин, уточнив, что сейчас в Сочи установлено порядка 1600 камер.

По его словам, информация с этих камер, а также более сотни камер интеллектуального видеонаблюдения, которые тоже передадут городу-курорту, будет стекаться в создаваемом в регионе центре обработки информации, который расположится в Краснодаре с филиалом в Сочи.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. В Сочи будут сыграны три матча группового этапа Кубка конфедераций: 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня - Мексики и Новой Зеландии. 25 июня команда Германии сыграет с победителем Кубка африканских наций, который станет известен 5 февраля. Команды, вышедшие в полуфинал, встретятся на стадионе "Фишт" 29 июня. Сборная России может сыграть в этом матче, если займет второе место в своей группе.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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