Мутко: натурализации в погоне за результатом в российском футболе не будет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский футбольный союз (РФС) не будет проводить искусственную натурализацию игроков в погоне за результатом. Об этом журналистам заявил президент РФС Виталий Мутко.
Защитник ЦСКА Марио Фернандес, родившийся в Бразилии, получил гражданство РФ в августе, однако за сборную страны, согласно регламенту ФИФА, не может выступать раньше апреля 2017 года. Ранее Мутко выразил уверенность, что Фернандес сможет принять участие в товарищеских матчах сборной России в марте 2017 года.
"Относительно натурализации очень много дискуссий. Никакой искусственной натурализации ни в одном виде спорта в России не будет. Но мы открытая демократическая страна, однако специально бегать по миру и искать игроков на какую- то позицию мы не будем", - сказал Мутко.
"Да, Фернандес получил российское гражданство, здорово играет в ЦСКА. Если он по каким-то критериям подойдет сборной, и тренер его вызовет, то конечно мы не будем отказываться. Но в погоне за результатом проводить натурализацию мы не будем", - подчеркнул он.
По мнению Мутко, в сборной России есть костяк, вокруг которого можно построить сильную команду. "Считаю, что у нас неплохая команда. Есть костяк - Акинфеев, Березуцкие, Дзюба, Смолов, а есть молодые перспективные ребята, которые появились недавно. Вокруг них можно строить команду", - сказал он.
Сборные России и Бельгии проведут товарищеский матч в Сочи 28 марта. Соперник по второй мартовской контрольной игре пока не назван.