Лукашенко: Белоруссия имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2021 по хоккею

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МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что у страны есть хорошие шансы на то, чтобы провести у себя чемпионат мира по хоккею в 2021 году.
"Думаю, что у нас высокий шанс провести чемпионат мира. Не ниже, чем у других", - сказал Лукашенко на пресс-конференции.
Белоруссия и Латвия в январе подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Они поспорят за право проведения турнира с Финляндией. Окончательное решение о месте проведения соревнований будет принято 19 мая 2017 года в Кельне на конгрессе Международной федерации хоккея.
Впервые чемпионат мира по хоккею в Минске прошел в 2014 году, а в Риге - в 2006-м.