Федерация гребного спорта России планирует провести 10 тренерских семинаров в 2017 году

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МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) планирует провести 10 тренерских семинаров для подготовки к большой "Всероссийской тренерской конференции". Об этом в ходе первого Всероссийского тренерского семинара сообщил вице- президент ФГСР Сергей Верлин.
"Нами было принято решение разбить тренерские семинары на целый год, чтобы сильно не нагружаться. Это поможет подойти более тщательно к изучению каждого из них. Всего за год мы проведем десять таких семинаров. Это будет являться подготовкой к большой "Всероссийской тренерской конференции", - сказал Верлин.
Первый Всероссийский семинар проходит в Москве в "Училище олимпийского резерва №2". В рамках мероприятия с докладами выступят представители тренерского штаба сборной и медицинских учреждений.