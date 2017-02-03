Российский биатлонист Волков стал первым в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии

Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Тюменской областиНовости Урала 3 февраля, 16:41
Четверо человек пострадали в ДТП с такси на трассе Пермь - ЕкатеринбургНовости Урала 3 февраля, 16:32
Российский биатлонист Волков стал первым в спринте на этапе Кубка IBU в СловакииСпорт 3 февраля, 16:24
Лукашенко: Белоруссия имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2021 по хоккеюСпорт 3 февраля, 16:20
Торгованов продолжит работу на посту главного тренера мужской сборной России по гандболуСпорт 3 февраля, 16:19
Мутко: натурализации в погоне за результатом в российском футболе не будетСпорт 3 февраля, 16:17
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в БудапештеМеждународная панорама 3 февраля, 16:15
Младенович сыграет с Вихлянцевой в полуфинале турнира WTA в Санкт-ПетербургеСпорт 3 февраля, 16:08
Мутко: Екатеринбург уже располагает необходимым количеством гостиниц к ЧМ-2018Спорт 3 февраля, 16:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Алексей Волков занял первое место в спринте на этапе Кубка IBU, который проходит в словацком Осрблье. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 41,8 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.
Вторым стал норвежец Фредрик Гьесбакк (отставание 4,6 секунды; 0 промахов), третье время показал еще один представитель России Дмитрий Малышко (+6,2; 1). Россиянин Тимур Махамбетов стал пятым (+21,6; 0), Алексей Слепов - 13-м (+49,1; 3), Юрий Шопин - 15-м (+50,5; 0), Петр Пащенко - 48-м (+2.59,1; 4).
Этап Кубка IBU в Словакии завершится 4 февраля.