ФГР попросит международную федерацию дать оценку судейству в игре ЧМ Россия - Словения

Четверо человек пострадали в ДТП с такси на трассе Пермь - ЕкатеринбургНовости Урала 3 февраля, 16:32
Российский биатлонист Волков стал первым в спринте на этапе Кубка IBU в СловакииСпорт 3 февраля, 16:24
Лукашенко: Белоруссия имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2021 по хоккеюСпорт 3 февраля, 16:20
Торгованов продолжит работу на посту главного тренера мужской сборной России по гандболуСпорт 3 февраля, 16:19
Мутко: натурализации в погоне за результатом в российском футболе не будетСпорт 3 февраля, 16:17
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в БудапештеМеждународная панорама 3 февраля, 16:15
Младенович сыграет с Вихлянцевой в полуфинале турнира WTA в Санкт-ПетербургеСпорт 3 февраля, 16:08
Мутко: Екатеринбург уже располагает необходимым количеством гостиниц к ЧМ-2018Спорт 3 февраля, 16:03
Москвич просит суд взыскать с Burger King 200 тыс. рублей за рекламу наггетсовОбщество 3 февраля, 15:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация гандбола России подготовит и отправит письмо с видеозаписью части матча 1/8 финала мужского чемпионата мира между командами России и Словении в Международную федерацию гандбола (ИХФ) с просьбой дать оценку судейским решениям. Об этом на заседании исполкома федерации заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.
Российская сборная уступила словенцам в 1/8 финала ЧМ, прошедшего в январе во Франции, со счетом 26:32. Впервые матч мужских команд на мировом первенстве обслуживали арбитры-женщины. После игры президент ФРР Сергей Шишкарев назвал судейство неквалифицированным.
"Нужно отправить письмо с видеозаписью части матча, а именно с 37 по 47 минуту в международную федерацию, чтобы они дали оценку спорным судейским эпизодам. Необходимо поработать над формулировкой текста", - сказал Шишкарев.
Заседание исполкома федерации проходит в пятницу в здании Олимпийского комитета России. Выступление мужской национальной команды признано неудовлетворительным.