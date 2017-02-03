Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФГР попросит международную федерацию дать оценку судейству в игре ЧМ Россия - Словения

Спорт
3 февраля, 16:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
В этой встрече впервые матч мужских команд на мировом первенстве обслуживали арбитры-женщины, россияне уступили со счетом 26:32
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация гандбола России подготовит и отправит письмо с видеозаписью части матча 1/8 финала мужского чемпионата мира между командами России и Словении в Международную федерацию гандбола (ИХФ) с просьбой дать оценку судейским решениям. Об этом на заседании исполкома федерации заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.

Смотрите также
Дмитрий Торгованов
Торгованов продолжит работу на посту главного тренера мужской сборной России по гандболу

Российская сборная уступила словенцам в 1/8 финала ЧМ, прошедшего в январе во Франции, со счетом 26:32. Впервые матч мужских команд на мировом первенстве обслуживали арбитры-женщины. После игры президент ФРР Сергей Шишкарев назвал судейство неквалифицированным.

"Нужно отправить письмо с видеозаписью части матча, а именно с 37 по 47 минуту в международную федерацию, чтобы они дали оценку спорным судейским эпизодам. Необходимо поработать над формулировкой текста", - сказал Шишкарев.

Заседание исполкома федерации проходит в пятницу в здании Олимпийского комитета России. Выступление мужской национальной команды признано неудовлетворительным.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
2
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
3
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
4
СМИ: три самолета на юго-западе Китая совершили внеплановую посадку из-за НЛО
5
Минздрав Подмосковья: пациентка отказалась от обвинений подольского врача в изнасиловании
6
Москва призывает Минск решать экономические споры спокойно, путем деловых переговоров
7
В России заработал православный мессенджер на платформе Telegram
Темы дня
Реклама