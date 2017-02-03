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Футболист "Бернли" Бартон согласился с обвинениями в совершении ставок на матчи

Спорт
3 февраля, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
В декабре FA предъявила обвинения полузащитнику в совершении 1260 ставок на футбольные игры в период с 2006 по 2016 год
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба "Бернли" Джои Бартон согласился с обвинениями Футбольной ассоциации Англии (FA) в совершении ставок на футбольные матчи. Об этом сообщает телеканал Би-би-си.

В декабре FA предъявила обвинения Бартону в совершении 1260 ставок на футбольные игры в период с 2006 по 2016 год. Правила ассоциации предусматривают запрет ставок на матчи для профессиональных футболистов, играющих в турнирах под эгидой FA.

Бартон выступал за английские клубы "Манчестер Сити", "Ньюкасл", "Куинз Парк Рейнджерс", французский "Марсель", шотландский "Рейнджерс", а также провел один матч в составе сборной Англии.

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