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Временные конструкции фасада демонтируют на стадионе ЧМ-2018 "Волгоград-Арена"

Спорт
3 февраля, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Завершение строительно-монтажных работ планируется в ноябре текущего года
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Рабочие приступили к "раскружаливанию" фасада "Волгоград-Арены" - демонтажу временных металлоконструкций, при помощи которых элементы "короны" стадиона удерживались в проектном положении. Об этом официальному порталу для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com сообщили в пресс-службе компании "Стройтрансгаз", выступающей генеральным подрядчиком арены чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Предварительно специалисты выполнили проверку качества работ по монтажу фасадного кольца весом 3800 тонн, поэтому теперь поддерживающие конструкции могут быть разобраны.

Параллельно строители осуществляют монтаж металлических ферм, которые расположатся над фойе стадиона и соединят фасад с компрессионным кольцом. Укрупненная сборка ферм выполняется на земле, затем в готовом виде их поднимают и устанавливают в проектное положение на высоте 40 метров. К настоящему времени собраны 65 из 88 ферм.

На стадионе продолжаются отделочные работы, монтаж инженерных сетей, строится обходная пешеходная эстакада. Возводится центральная лестница шириной 123 метра, по бокам от нее расположатся пандусы для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Строители продолжают выполнение работ по укреплению откоса берега Волги, в круглосуточном режиме осуществляется вертикальная планировка территории строительства. Завершение строительно-монтажных работ планируется в ноябре текущего года.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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